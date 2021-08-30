Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 26vom 30.08.2021
Zerbrochenes Mutterherz

Folge 26: Zerbrochenes Mutterherz

23 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 12

Der alleinerziehenden Mutter Julia Schreiber (38) wurden unangekündigt alle drei Kinder vom Jugendamt genommen. Ingo Lenßen legt beim Widerspruch ein und erfährt dabei, dass die junge Frau anonym als suizidgefährdet gemeldet wurde und damit das Kindeswohl gefährdet ist. Ingo Lenßen ist überzeugt von der Stabilität seiner Mandantin und versucht, die Vorwürfe zu widerlegen, neue Fakten zu sammeln und denjenigen ausfindig zu machen, der Julia Schreiber beim Amt verleumdet hat.

