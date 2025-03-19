Staffel 2Folge 15vom 19.03.2025
Die Hartz-IV-FalleJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 15: Die Hartz-IV-Falle
23 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Team Lenßen wird von Julia Hofmann (34) um juristische Hilfe gebeten. Ihr Mann Tobias Hofmann (35) hat seinen Sachbearbeiter im Jobcenter angegriffen, weil dieser ihm vorwirft, faul zu sein und damit kein Anrecht auf seine Leistungen zu haben. Als Ingo Lenßen mit dem Sachbearbeiter kein vermittelndes Gespräch führen kann, schickt er Assistentin Sarah Grüner undercover ins Jobcenter. Sie findet vor Ort erschreckende Hinweise.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1