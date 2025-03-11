Staffel 2Folge 3vom 11.03.2025
Folge 3: Scheidung tut weh
23 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12
Team Lenßen wird von Janina Sturm (43) um juristische Hilfe gebeten, nachdem ihr achtjähriger Sohn Leon mit Mamas Auto gegen den Wagen der Nachbarin geknallt ist. Ein emotionaler Wendepunkt für die Alleinerziehende, die sich seit der Scheidung von ihrem Ex-Mann Benjamin Sturm (45) in einer Armutsspirale befindet. Er hat von einem auf den anderen Tag aufgehört, sich an der Abzahlung der Schulden und am Unterhalt zu beteiligen. Rechnet er sich künstlich arm?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1