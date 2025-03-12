Staffel 2Folge 5vom 12.03.2025
Lenßen übernimmt
Folge 5: Verrückte Zeiten
23 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12
Rentnerin Renate Brunner (66) wird von ihrem Umfeld für dement erklärt und soll ins Heim. Nur Enkelin Christine Brunner (22) glaubt an den klaren Verstand ihrer Oma und bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Der Anwalt versucht, die Familie davon zu überzeugen, dass die Rentnerin weiterhin in ihrer geliebten Datsche wohnen kann.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1