Staffel 2 Folge 17
Lenßen übernimmt
Folge 17: Schwäche-Anschlag
27.08.2021
Ingo Lenßen wird zum besorgten Familienvater Manuel Müller (38) gerufen, der nach einer langen Krebserkrankung wieder in einem Drogeriemarkt arbeiten will und nun eine Abmahnung wegen eines Arbeitsunfalls erhalten hat. Kurze Zeit später ereignet sich ein demütigender Vorfall, bei dem sich der Mandant in der Öffentlichkeit einnässt und daraufhin einen Aufhebungsvertrag erhält. Ingo Lenßen vermutet strategisches Mobbing und schleust daher Sarah Grüner in das Unternehmen.
