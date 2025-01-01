Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 9
Netz der Lügen

Lenßen übernimmt

Folge 9: Netz der Lügen

23 Min.Ab 12

Der 40-jährigen Heike Lesch wird vorgeworfen, mehrere Rechnungen und Verfahrenskosten im Wert von 10.000 Euro nicht beglichen zu haben. Sie bittet Ingo Lenßen, den Irrtum aufzudecken und ihre Unschuld zu beweisen. Handelt es sich hier um Identitätsbetrug?

