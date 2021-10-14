Staffel 2Folge 7vom 14.10.2021
Lenßen übernimmt
Folge 7: Bei Anruf Kohle
23 Min.Folge vom 14.10.2021Ab 12
Ingo Lenßen wird von der 45-jährigen Altenpflegerin Sabine Grass (45) verzweifelt um Hilfe gebeten, denn ihre herzkranke Mutter, Witwe Ruth Lieske (70), wurde Opfer von Telefontrickbetrügern. Sie hat ihr gesamtes Erspartes verloren. Team Lenßen geht davon aus, dass die Betrüger es erneut versuchen werden und möchten sie in Zusammenarbeit mit der Polizei überführen. Finden die falschen Polizisten trotzdem einen Weg?
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
