Lenßen übernimmt

SAT.1 Staffel 2 Folge 2
Buchstäblich am Ende

Lenßen übernimmt

Folge 2: Buchstäblich am Ende

23 Min. Ab 12

Die hochschwangere Meike Fromm (31) ist fassungslos, als ihr zukünftiger Ehemann fristlos gekündigt wird. Als Ingo Lenßen den Chef von Lars Maier (35) konfrontiert, berichtet dieser, dass sein Mitarbeiter einen fahrlässigen Unfall gebaut hat. Währenddessen bringt Ben Handke in Erfahrung, dass Lars Maier eine Affäre mit der Sekretärin haben soll. Diese streitet alles ab und betont, dass er andere Probleme habe. Ingo Lenßen ahnt, dass sein Mandant allen etwas verschweigt ...

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

