Staffel 2Folge 20
Verschollen auf dem KiezJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 20: Verschollen auf dem Kiez
23 Min.Ab 12
Sonja Barthel (42) ist selbstständige Paketzustellerin, doch nun kam es zur fristlosen Kündigung von ihrem Hauptauftraggeber. Die Kriminalpolizei hat sie bereits befragt und ihre Wohnung wurde durchsucht, da Pakete verloren gegangen sind. Ingo Lenßen versucht, ihre Kündigung rückgängig zu machen und Ben Handke lauert dem möglichen Dieb auf. Wer hat es auf die Mutter abgesehen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1