Staffel 2 Folge 16 vom 17.08.2021
Lenßen übernimmt
Folge 16: Betrug mit der Einsamkeit
23 Min. Ab 12
Clara Berg (29) sucht hilflos nach Rat, wie sie ihre Mutter vor einer Internetbekanntschaft schützen kann. Die 49-jährige Heidrun Berg hat einen Schiffskapitän auf einer Online-Partnervermittlung kennengelernt und sich verliebt. Für einen gemeinsamen Urlaub in den USA hat Heidrun Berg dem Fremden Geld überwiesen, doch das Flugticket kam nie an. Team Lenßen findet heraus, dass die Frau für ihre vermeintliche Liebe ihre gesamte Existenz aufs Spiel setzt ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
