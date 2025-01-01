Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 1
Nackt im Internet

Lenßen übernimmt

Folge 1: Nackt im Internet

23 Min.Ab 12

Ilona Schütte (39) wurde in ihrem Badezimmer in intimsten Momenten heimlich gefilmt. Diese Videos sind auf einer Sex-Plattform im Internet zu sehen. Anwalt Ingo Lenßen stellt Strafanzeige gegen unbekannt und veranlasst eine Löschung der Daten. Als auch Nachbarin Sina Hammes (40) solche Kameras bei sich findet, landet der Verdacht auf dem Vermieter der beiden Frauen. Doch IT-Spezialistin Sarah Grüner findet online einen entscheidenden Hinweis ...

