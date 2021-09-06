Staffel 2Folge 33vom 06.09.2021
Liebe ist dicker als BlutJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 33: Liebe ist dicker als Blut
23 Min.Folge vom 06.09.2021Ab 12
Zwei verzweifelte Pflegeeltern suchen Hilfe bei Ingo Lenßen. Sie möchten ihr Pflegekind Felix (4) adoptieren, dessen leibliche Mutter drogenabhängig war und vor Kurzem verstorben ist. Vor einigen Tagen ist allerdings der vermeintlich leibliche Vater des Kindes aufgetaucht und droht das Adoptionsverfahren zu gefährden. Er ist clean, lebt in annehmbaren Verhältnissen und auch der Vaterschaftstest fällt positiv aus. Wie wird das Adoptionsverfahren ausgehen?
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1