Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 75
Coco ist doof

Coco ist doofJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 75: Coco ist doof

23 Min.Ab 12

Ingo wird von Lisa Schmidt (35) zur Hilfe gerufen. Ihre Tochter Coco Schmidt (12) wurde von der Schule suspendiert, da ihre Lehrerin Angelika Horn (63) sich über ihr auffälliges Verhalten beschwert hat und denkt, dass sie auf eine Förderschule wechseln sollte. Vater Felix Schmidt (37) möchte, dass seine Tochter auf ADHS getestet wird. Er mischt ihr Medikamente ins Frühstück und Coco Schmidt hat einen Fahrradunfall. Wie wird sich das auf die Familie auswirken?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen