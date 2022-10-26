Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 17vom 26.10.2022
23 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 12

Mila Bremer (42) hat Ingo Lenßen gerufen, denn ihr droht die Kündigung. Der Vorwurf: Als Arzthelferin soll sie einen Privatrezepte-Block gestohlen haben. Team Lenßen versucht den wahren Täter zu finden. Bei der Überprüfung eines Patienten wird klar, dass der neue Freund der Mandantin, Olaf Neustadt (47), eine Selbsthilfegruppe für Medikamenten-Süchtige besucht. Er hätte ein Motiv!

