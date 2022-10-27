Staffel 4Folge 10vom 27.10.2022
Lenßen übernimmt
Folge 10: Abgezockt und obdachlos
23 Min.Ab 12
Frauke Stienz (36) ist vor Kurzem nach Berlin gezogen und wurde gerade von der Eigentümerin ihrer Mietwohnung vor die Tür gesetzt. Jetzt steht sie mit Tochter Leni auf der Straße ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1