Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 3vom 27.10.2022
Liebe geht unter die Haut

Lenßen übernimmt

Folge 3: Liebe geht unter die Haut

23 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen und Ben Handke geraten zufällig in einen Streit, in welchem Anke Peters (28) bezichtigt wird, Influencerin Naomie Roth (24) absichtlich durch eine falsche Gesichtsbehandlung entstellt zu haben. Die junge Frau bekommt die sofortige Kündigung. Sarah Grüner findet schließlich Hinweise, dass die Behandlung manipuliert wurde. Aber durch wen?

SAT.1

Lenßen übernimmt

