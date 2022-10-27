Staffel 4Folge 3vom 27.10.2022
Lenßen übernimmt
Folge 3: Liebe geht unter die Haut
23 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen und Ben Handke geraten zufällig in einen Streit, in welchem Anke Peters (28) bezichtigt wird, Influencerin Naomie Roth (24) absichtlich durch eine falsche Gesichtsbehandlung entstellt zu haben. Die junge Frau bekommt die sofortige Kündigung. Sarah Grüner findet schließlich Hinweise, dass die Behandlung manipuliert wurde. Aber durch wen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1