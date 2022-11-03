Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 11vom 03.11.2022
23 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 12

Verena Keibel (39) benötigt Hilfe: Nachbarin Gudrun Koschwitz (72), die lebenslanges Wohnrecht in der Einliegerwohnung innehat, wirft Verenas Mann vor, sie absichtlich die Kellertreppe hinuntergestoßen zu haben, um sie loszuwerden. Doch schrittweise kann er seine Unschuld untermauern - und unvermittelt erweitert sich der Kreis der Verdächtigen.

