Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 18vom 25.10.2022
Opa Roulette

Lenßen übernimmt

Folge 18: Opa Roulette

23 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Lenßen übernimmt". // Opa Roulette: Ariane Lehnert sucht Hilfe bei Ingo. Ihr Lebensgefährte wurde von ihrem Schwiegersohn wegen Körperverletzung angezeigt. Er soll einen allergischen Schock bei Arianes Enkel herbeigeführt haben.

