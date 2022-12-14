Staffel 4Folge 16vom 14.12.2022
Lenßen übernimmt
Folge 16: Böses Erwachen
23 Min.Folge vom 14.12.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von Jennifer Lüttich (39) gerufen, weil ihr vermeintlich wohlhabender Exfreund Matthias Schermbeck (42), der nach der Trennung die gemeinsame Mietwohnung allein übernehmen wollte, plötzlich keine Miete mehr zahlt und der Vermieter das Geld nun von der Mandantin einfordert. Nachdem Team Lenßen herausfindet, dass Matthias in Wahrheit gar kein gutsituierter Barbesitzer ist, wie er behauptet, verdichten sich die Hinweise auf einen Liebesbetrüger.
Lenßen übernimmt
