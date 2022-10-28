Staffel 4Folge 5vom 28.10.2022
Folge 5: Tagesmutter am Abgrund
23 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12
Die Tagesmutter von Ben Handkes Tochter bittet Ingo Lenßen um Hilfe, als ihr Sohn Dany (16) von der Polizei nach Hause gebracht wird. Er wurde mit zehn Gramm Cannabis gefasst, hat sich seiner vorläufigen Festnahme widersetzt und einem Kumpel zur Flucht verholfen. Im Gespräch mit Ben Handke behauptet der Junge, weder Drogen genommen noch verbreitet zu haben. Seinen Komplizen will er aber nicht verraten. Was geht da vor sich?
