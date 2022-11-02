Staffel 4Folge 19vom 02.11.2022
Offene RechnungJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 19: Offene Rechnung
23 Min.Folge vom 02.11.2022Ab 12
Hanna Hilger (34) und ihr Mann Moritz (42) lassen für den Einzug von Hannas Mutter Petra Reichert (65) ihr Bad umbauen. Doch als der Strom plötzlich weg ist und weg bleibt, stellen die Handwerker die Arbeit ein. Ingo Lenßen will dafür sorgen, dass sie das Bad fertigstellen und für den Schaden aufkommen. Doch das war erst der Anfang einer Kettenreaktion.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1