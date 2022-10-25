Staffel 4Folge 15vom 25.10.2022
Folge 15: Die Augen des Täters
23 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 12
Gabi Merkel (35) ist überzeugt, an einem Marktstand dem Mann wiederbegegnet zu sein, der sie unter K.o.- Tropfen vergewaltigt hat, aber nicht gefasst werden konnte. Anwalt Ingo Lenßen eilt herbei, doch der vermeintliche Täter Bernd Radisch (39) streitet alles ab und zeigt seinerseits die Mandantin an! Mit Hilfe von Hypnose erinnert sich Gabi schließlich an Details.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1