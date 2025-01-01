Lenßen & Partner
Folge 52: Geiseldrama im Linienbus (1)
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen macht sich auf den Weg zu einem Gerichtstermin, doch er muss mit ansehen wie sein Wagen abgeschleppt wird. Stattdessen steigt er in einen Linienbus, der kurz darauf von zwei Bankräubern auf der Flucht gekapert wird. Der Rechtsanwalt und die anderen Fahrgäste werden zu hilflosen Geiseln von zwei bewaffneten und zu allem entschlossenen Verbrechern ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
