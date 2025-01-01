Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tödlicher Abschied

SAT.1Staffel 2Folge 93
Folge 93: Tödlicher Abschied

22 Min.Ab 12

Norbert Schroll beauftragt Lenßen, seine ukrainische Frau Irina zu finden. Die Ermittler beschließen, seine Wohnung zu durchsuchen und stoßen dabei auf einen mysteriösen Einbrecher. Kann Juri Petkov Hinweise auf den Verbleib von Irina geben? Tekin Kurtulus heuert in der Spedition an, in der Petkov arbeitet ...

