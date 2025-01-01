Lenßen & Partner
Folge 93: Tödlicher Abschied
22 Min.Ab 12
Norbert Schroll beauftragt Lenßen, seine ukrainische Frau Irina zu finden. Die Ermittler beschließen, seine Wohnung zu durchsuchen und stoßen dabei auf einen mysteriösen Einbrecher. Kann Juri Petkov Hinweise auf den Verbleib von Irina geben? Tekin Kurtulus heuert in der Spedition an, in der Petkov arbeitet ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1