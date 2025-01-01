Lenßen & Partner
Folge 162: Hilferuf einer Stripperin
22 Min.Ab 12
Die Ermittler erhalten einen verzweifelten Anruf: Eine Stripperin ist in Lebensgefahr. Bevor die Detektive nach ihrem Aufenthaltsort fragen können, ist die Leitung tot. Die einzige Spur ist der Club, in dem die Frau arbeitet - Julia Brahms schleust sich verdeckt ein. Der gewalttätige Besitzer gerät in Verdacht, die Stripperin verschleppt zu haben. Aber dann findet Christian Storm seine Leiche und wird vom Mörder überrascht ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1