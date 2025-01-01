Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Hilferuf einer Stripperin

SAT.1Staffel 7Folge 162
Hilferuf einer Stripperin

Folge 162: Hilferuf einer Stripperin

22 Min.Ab 12

Die Ermittler erhalten einen verzweifelten Anruf: Eine Stripperin ist in Lebensgefahr. Bevor die Detektive nach ihrem Aufenthaltsort fragen können, ist die Leitung tot. Die einzige Spur ist der Club, in dem die Frau arbeitet - Julia Brahms schleust sich verdeckt ein. Der gewalttätige Besitzer gerät in Verdacht, die Stripperin verschleppt zu haben. Aber dann findet Christian Storm seine Leiche und wird vom Mörder überrascht ...

SAT.1
