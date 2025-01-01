Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Sexskandal im Polizeirevier

SAT.1Staffel 7Folge 79
Sexskandal im Polizeirevier

Lenßen & Partner

Folge 79: Sexskandal im Polizeirevier

23 Min.Ab 12

Eine junge Polizistin wird von ihrem Vorgesetzen sexuell belästigt. Kurz darauf wird sie erschossen in ihrem Haus aufgefunden - Lenßen und Partner glauben nicht an Selbstmord. Katja Hansen schleust sich ins Polizeirevier ein und stellt dem Verdächtigen eine Falle. Doch die Lage eskaliert: Die Ermittlerin wird Opfer des perversen Kommissars ...

