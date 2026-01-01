Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 119
Folge 119: Die Rache der Eiskinder

23 Min.Ab 12

Samenspender gesucht - Ein Unbekannter erpresst anonyme Samenspender und Patienten einer Klinik für künstliche Befruchtung. Schnell gerät eine Arzthelferin ins Visier der Ermittler. Als die Recherche den wahren Täter zunehmend ausfindig zu machen droht, beendet der Mandant überraschend sein Mandat. Will die Klinik einen Skandal vertuschen?

SAT.1
