Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das Geheimnis des Pfarrers

SAT.1Staffel 8Folge 137
Das Geheimnis des Pfarrers

Das Geheimnis des PfarrersJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 137: Das Geheimnis des Pfarrers

22 Min.Ab 12

Betrogene Ehefrau oder übertriebene Eifersucht? Als die Mandantin die Anwälte auf ihren Mann, den sie verdächtigt, eine Affäre zu haben, ansetzt, ist äußerste Diskretion gewünscht: Er ist Pfarrer. Tatsächlich kommt bei den Ermittlungen raus, dass er sie belügt und schon seit über zehn Jahren Liebesbriefe von einer anderen Frau bekommt. Nimmt der Pfarrer die gepredigte Nächstenliebe zu genau und führt heimlich ein Doppelleben?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen