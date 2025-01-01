Lenßen & Partner
Folge 25: Tödliche Schönheits-OP
22 Min.Ab 12
Die Tochter des Mandanten ist verschwunden, alles deutet darauf hin, dass sie entführt wurde. Lenßen und sein Team finden heraus, dass die Journalistin dabei war, den Ärztepfusch eines Schönheitschirurgen aufzudecken.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1