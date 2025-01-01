Lenßen & Partner
Folge 34: Verliebt, verlobt, verlassen
22 Min.Ab 12
Als die Verlobte des Mandanten Drogen und eine Waffe in seinem Wagen findet, trennt sie sich von ihm - er behauptet, die Sachen wurden ihm untergeschoben. Die verdeckten Ermittlungen führen in den Friseursalon der Verlobten. Was hat es mit dem Fund auf sich? Ist der Mann ein Drogendealer?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1