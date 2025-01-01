Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Verliebt, verlobt, verlassen

SAT.1 Staffel 8 Folge 34
Verliebt, verlobt, verlassen

Verliebt, verlobt, verlassenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 34: Verliebt, verlobt, verlassen

22 Min. Ab 12

Als die Verlobte des Mandanten Drogen und eine Waffe in seinem Wagen findet, trennt sie sich von ihm - er behauptet, die Sachen wurden ihm untergeschoben. Die verdeckten Ermittlungen führen in den Friseursalon der Verlobten. Was hat es mit dem Fund auf sich? Ist der Mann ein Drogendealer?

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

