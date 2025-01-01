Lenßen & Partner
Folge 74: Mitgehangen, Mitgefangen
22 Min.Ab 12
Der Mandant hat ein seltsames Anliegen: Ein Aktenkoffer soll an einer bestimmten Adresse abliefert werden. Bei der Übergabe entführen Unbekannte Christian Storm samt Koffer. Doch die Gangster finden darin nicht das, was sie sich erhoffen. Daraufhin stellen sie Ingo Lenßen ein Ultimatum und fordern den Inhalt. Doch den kennt nur der Mandant, der spurlos verschwunden ist.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1