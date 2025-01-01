Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mitgehangen, Mitgefangen

Folge 74: Mitgehangen, Mitgefangen

22 Min.Ab 12

Der Mandant hat ein seltsames Anliegen: Ein Aktenkoffer soll an einer bestimmten Adresse abliefert werden. Bei der Übergabe entführen Unbekannte Christian Storm samt Koffer. Doch die Gangster finden darin nicht das, was sie sich erhoffen. Daraufhin stellen sie Ingo Lenßen ein Ultimatum und fordern den Inhalt. Doch den kennt nur der Mandant, der spurlos verschwunden ist.

