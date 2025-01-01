Lenßen & Partner
Folge 78: Das falsche Spiel einer Frau
22 Min.Ab 12
Als die Freundin eines Polizisten entführt wird, fordert der Geiselnehmer die Herausgabe eines wichtigen Beweisstückes: eine Waffe, mit der ein Mord begangen wurde. Die Übergabe missglückt ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1