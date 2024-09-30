Lindenstraße
Folge 37: Geheimniskrämerei
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Sowohl Helga als auch Erich planen als besondere Überraschung für ihren Partner ein großes Hochzeitsfest. Die Hochzeitsgäste amüsieren sich derweil über die Unwissenheit des Jubelpaares, denn sie haben ihrerseits ebenfalls eine Überraschung in petto.
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste