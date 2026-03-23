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Pressekonferenz mit EU-Industriekommissar Séjourné und Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer

ORF2Staffel 1Folge 101vom 23.03.2026
Pressekonferenz mit EU-Industriekommissar Séjourné und Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer

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Folge 101: Pressekonferenz mit EU-Industriekommissar Séjourné und Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer

24 Min.Folge vom 23.03.2026

Anlässlich eines Arbeitsbesuchs des für Wohlstand und Industriestrategie zuständigen Exekutiv-Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Stéphane Séjourné bei Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) lud das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus zu einer Pressekonferenz ein. Sendungshinweis: ZIB 17, 23. März 2026, 17:00 in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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