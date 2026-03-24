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Pressekonferenz der FPÖ: "Spritpreissenkung: FPÖ-Plan statt Regierungsmärchen"

ORF2Staffel 1Folge 103vom 24.03.2026
Pressekonferenz der FPÖ: "Spritpreissenkung: FPÖ-Plan statt Regierungsmärchen"

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Folge 103: Pressekonferenz der FPÖ: "Spritpreissenkung: FPÖ-Plan statt Regierungsmärchen"

40 Min.Folge vom 24.03.2026

Bei der Pressekonferenz "Spritpreissenkung: FPÖ-Plan statt Regierungsmärchen" gaben FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz und die FPÖ-Energiesprecher Axel Kassegger und Paul Hammerl bekannt, dass sie das Modell der Bundesregierung zur Senkung der Spritpreise ablehnen, weil sie ein Modell erarbeitet hätten, das den Bürgerinnen und Bürgern weit mehr Spritkosten ersparen würde. Sendungshinweis: ZIB 13, 24. März 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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