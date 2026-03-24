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Folge 103: Pressekonferenz der FPÖ: "Spritpreissenkung: FPÖ-Plan statt Regierungsmärchen"
Bei der Pressekonferenz "Spritpreissenkung: FPÖ-Plan statt Regierungsmärchen" gaben FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz und die FPÖ-Energiesprecher Axel Kassegger und Paul Hammerl bekannt, dass sie das Modell der Bundesregierung zur Senkung der Spritpreise ablehnen, weil sie ein Modell erarbeitet hätten, das den Bürgerinnen und Bürgern weit mehr Spritkosten ersparen würde. Sendungshinweis: ZIB 13, 24. März 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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