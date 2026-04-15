Pressekonferenz der SPÖ Niederösterreich: Statements nach Sitzung des LandesparteipräsidiumsJetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 129: Pressekonferenz der SPÖ Niederösterreich: Statements nach Sitzung des Landesparteipräsidiums
Nach der Sitzung des erweiterten Landesparteipräsidiums der SPÖ Niederösterreich gaben der Landesparteivorsitzende Sven Hergovich und Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig Pressestatements ab. Uns vereine mehr als uns trenne, eröffnete Sven Hergovich die Pressekonferenz. "Ich werde nicht antreten", so Königsberger-Ludwig. Sendungshinweis: Niederösterreich heute, 15. April 2026, 19:00 Uhr in ORF 2 Niederösterreich Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick