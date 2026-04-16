Pressekonferenz zum ESC-Eurofan-CaféJetzt kostenlos streamen
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Folge 130: Pressekonferenz zum ESC-Eurofan-Café
Das "Eurofan Café" bringt von 3. bis 17. Mai 2026 im Rahmen des Eurovision Song Contest internationales Fan-Feeling in die Wiener Kaffeehäuser und verbindet die traditionsreiche Wiener Kaffeehauskultur mit der Dynamik des größten Musikwettbewerbs Europas und schafft einzigartige Treffpunkte für Fans aus aller Welt. Bei einer Pressekonferenz wurde die Initiative von Oliver Lingens (Head of Event, ORF), Kerstin Pröll (ORF, Delegationsmanagerin), Ferdinand Querfeld (Familie Querfeld), Wolfgang Binder (Wiener Kaffeesieder) vorgestellt. Sendungshinweis: "Aktuell nach eins", 16. April 2026, 13.25 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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