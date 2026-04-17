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Präsentation der Sicherheitsvorkehrungen am Vienna City Marathon

ORF2Staffel 1Folge 132vom 17.04.2026
Präsentation der Sicherheitsvorkehrungen am Vienna City Marathon

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Folge 132: Präsentation der Sicherheitsvorkehrungen am Vienna City Marathon

12 Min.Folge vom 17.04.2026

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Gerhard Pürstl (Wiener Landespolizeipräsident), Georg Geczek (Landesrettungskommandant) und Oberstleutnant Andrea Anders (Leitung der Landesverkehrsabteilung Wien) informierten über die Sicherheitsvorkehrungen am Vienna City Marathon 2026. Sendungshinweis: "ZIB 13", 17. April 2026, 13.00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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