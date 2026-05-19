Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Live Spezial

Pressekonferenz: "Plenarvorschau" mit den Klubobleuten der Regierungsfraktionen

ORF2Staffel 1Folge 166vom 19.05.2026
Pressekonferenz: "Plenarvorschau" mit den Klubobleuten der Regierungsfraktionen

Pressekonferenz: "Plenarvorschau" mit den Klubobleuten der RegierungsfraktionenJetzt kostenlos streamen

Live Spezial

Folge 166: Pressekonferenz: "Plenarvorschau" mit den Klubobleuten der Regierungsfraktionen

39 Min.Folge vom 19.05.2026

Die Klubobleute der Regierungsfraktionen, Ernst Gödl (ÖVP), Philip Kucher (SPÖ) und Yannick Shetty (NEOS), gaben eine Vorschau auf die Plenarsitzungen des Nationalrats am Mittwoch und Donnerstag. Zentrale Themen werden die Umsetzung des europäischen Asyl- und Migrationspakts und die Bekämpfung der Teuerung sein. Sendungshinweis: ZIB 13, 19. Mai, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Live Spezial
ORF2
Live Spezial

Live Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen