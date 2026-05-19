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Folge 166: Pressekonferenz: "Plenarvorschau" mit den Klubobleuten der Regierungsfraktionen
Die Klubobleute der Regierungsfraktionen, Ernst Gödl (ÖVP), Philip Kucher (SPÖ) und Yannick Shetty (NEOS), gaben eine Vorschau auf die Plenarsitzungen des Nationalrats am Mittwoch und Donnerstag. Zentrale Themen werden die Umsetzung des europäischen Asyl- und Migrationspakts und die Bekämpfung der Teuerung sein. Sendungshinweis: ZIB 13, 19. Mai, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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