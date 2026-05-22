Pressekonferenz zum Bachmannpreis 2026Jetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 171: Pressekonferenz zum Bachmannpreis 2026
24 Min.Folge vom 22.05.2026
14 Autorinnen und Autoren aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Ungarn und Brasilien lesen bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur, die am 24. Juni in Klagenfurt eröffnet werden. Am Freitagvormittag wurden ihre Namen und Details zum Bewerb im Beisein von u.a. ORF Landesdirektorin Karin Bernhard und Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) bekannt gegeben. Sendungshinweis: Kärnten heute, 22. Mai, 19:00 Uhr in ORF 2 Kärnten
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Live Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2