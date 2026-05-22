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Pressekonferenz zum Bachmannpreis 2026

ORF2Staffel 1Folge 171vom 22.05.2026
Pressekonferenz zum Bachmannpreis 2026

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Folge 171: Pressekonferenz zum Bachmannpreis 2026

24 Min.Folge vom 22.05.2026

14 Autorinnen und Autoren aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Ungarn und Brasilien lesen bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur, die am 24. Juni in Klagenfurt eröffnet werden. Am Freitagvormittag wurden ihre Namen und Details zum Bewerb im Beisein von u.a. ORF Landesdirektorin Karin Bernhard und Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) bekannt gegeben. Sendungshinweis: Kärnten heute, 22. Mai, 19:00 Uhr in ORF 2 Kärnten

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