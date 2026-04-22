Nordmazedonischer Ministerpräsident Mickoski in Wien: PressekonferenzJetzt kostenlos streamen
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Folge 141: Nordmazedonischer Ministerpräsident Mickoski in Wien: Pressekonferenz
Am Mittwoch, 22. April 2026, empfing Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) den Premierminister der Republik Nordmazedonien, Hristijan Mickoski, zu einem offiziellen Besuch in Wien. Auf das Arbeitsgespräch folgte eine Pressekonferenz der beiden Regierungschefs, bei der die guten bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen betont wurden. Bundeskanzler Stocker unterstrich das mit der Aussage, dass Österreich als der größte ausländische Investor in Nordmazedonien gilt. Sendungshinweis: ZIB 13, 22. April 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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