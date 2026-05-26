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Gemeinderatswahl Graz 2026: Die große Schuldiskussion

ORF2Staffel 1Folge 172vom 26.05.2026
Gemeinderatswahl Graz 2026: Die große Schuldiskussion

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Folge 172: Gemeinderatswahl Graz 2026: Die große Schuldiskussion

128 Min.Folge vom 26.05.2026

Graz wählt am 28. Juni 2026 einen neuen Gemeinderat. Im Grazer Raiffeisen Sportpark findet dazu die große Schuldiskussion statt – zu Gast sind die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der im Gemeinderat vertretenen Parteien sowie 600 bis 700 Schülerinnen und Schüler aus Graz. Auf dem Programm stehen Themen, die die 16- bis 18-jährigen Erstwählerinnen und Erstwähler besonders bewegen und interessieren – von Mobilität und Stärkung der Innenstadt über Sicherheit bis hin zum Klimaschutz. Sendungshinweis: Steiermark heute, 26. Mai, 19:00 Uhr in ORF 2 Steiermark

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