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Folge 167: Pressegespräch: Lisa Totzauer zu ihrer ORF-GD-Bewerbung
Lisa Totzauer hat sich am Dienstag als erste Person offiziell für die ORF-Generaldirektion beworben. Am Mittwochvormittag hat sie bei einem Pressegespräch ihre Motivation erklärt. Sie sieht den ORF in "einer fundamentalen Krise". "Er muss jetzt reformiert werden. Wir können es nicht mehr aufschieben. Ich bin bereit, diese Verantwortung zu übernehmen.", so Totzauer. Sendungshinweis: ZIB 13, 20. Mai, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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