Pressefoyer nach dem MinisterratJetzt kostenlos streamen
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Folge 177: Pressefoyer nach dem Ministerrat
Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP), Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) und Klubobmann Yannick Shetty (NEOS) informierten über die Beschlüsse des Ministerrats. Wenige Tage vor der Vorlage des Doppelbudgets 2027/2028 gaben ein Update der Budgetverhandlungen. Das Doppelbudget werde kein "Krisenbudget", aber "Budget in der Krise", so Pröll. Sendungshinweis: ZIB 13, 3. Juni 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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