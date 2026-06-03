Pressekonferenz der SPÖ: "Schulterschluss der Zivilgesellschaft - Gemeinsam gegen Gewalt an Kindern"Jetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 178: Pressekonferenz der SPÖ: "Schulterschluss der Zivilgesellschaft - Gemeinsam gegen Gewalt an Kindern"
Unter dem Motto "Gemeinsam gegen Gewalt an Kindern" startet die SPÖ einen Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft. In einer Medienaktion stellten SPÖ-Vorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Klubvize Julia Herr die neue Initiative vor und bezogen gemeinsam mit Thomas Graf (Vorstandsmitglied des Bundesverbands der österreichische Kinderschutzzentren), Daniela Gruber-Pruner (Bundesgeschäftsführerin der Kinderfreunde) und Ruben Pfundner (Bundessekretär der Roten Falken) Stellung. Sendungshinweis: ZIB 13, 3. Juni 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick