Staffel 2Folge 10vom 21.12.2025
Ein Gefangenen-Transport in NotJetzt kostenlos streamen
LKW-Bergung extrem
Folge 10: Ein Gefangenen-Transport in Not
42 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Bergungsexperte Nick erwartet heute eine außergewöhnliche Aufgabe in einer Recyclinganlage. Unterdessen eilt Jim zu einem Gefangenen-Transporter in Not.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LKW-Bergung extrem
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International