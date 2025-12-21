Zum Inhalt springenBarrierefrei
LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 11vom 21.12.2025
Die Kran-Königin

Folge 11: Die Kran-Königin

42 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Der erfahrene Bergungsexperte Jim meistert heute einen besonders heiklen Fall, bei dem ein 44 Tonnen schwerer LKW samt Anhänger auf einer belebten Straße liegengeblieben ist. Unter schwierigen Wetterbedingungen muss Marta unterdessen einen 36 Tonnen schweren Kran reparieren.

