Staffel 2Folge 8vom 21.12.2025
Hindernis im Nebel
LKW-Bergung extrem
Folge 8: Hindernis im Nebel
42 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
John ist mit seinem Abschleppfahrzeug unterwegs zu einer Unfallstelle. Auf nasser Fahrbahn ist ein Bus umgestürzt. Bergungsexperte Scott muss noch vor Sonnenuntergang einen Trailer retten.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
