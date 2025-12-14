LKW-Bergung extrem
Folge 3: In Schieflage
42 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Jim und Jack vom Abschleppdienst haben es mit einem komplizierten Fall zu tun. Ein Truck aus dem Ausland weist eine mangelhafte Sicherheitsausstattung vor und könnte zur Gefahr für andere Fahrzeuge werden.
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LKW-Bergung extrem
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Keshet International