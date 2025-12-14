Staffel 2Folge 2vom 14.12.2025
Folge 2: Ein Pannenhelfer als Autoknacker
41 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Ein umgestürzter Gastanker mit hochentzündlichem Propan ruft Bergungsexperte Steve auf den Plan. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr muss er die Situation lösen, ohne sein Team in Gefahr zu bringen.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International